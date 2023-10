Trainer Israel Gonzalez musste wie schon bei der Euroleague-Pleite am Donnerstag beim FC Bayern München auf die verletzten Center Yanni Wetzell und Khalifa Koumadje verzichten. Zudem fehlte Tim Schneider. Die Partie begann wegen technischer Probleme mit mehr als zehnminütiger Verspätung. Das schien Alba aber nicht zu stören, sie gingen gleich mit 6:2 in Führung, aber Ulm antwortete prompt.



Doch gegen Ende des ersten Viertels konnten sich die Gäste erstmalig zweistellig absetzen (27:17). In einer hektischen Phase kurz vor der Pause verspielte Alba dann aber den Vorsprung fast wieder. Zum Ende des dritten Viertels war die Partie endgültig wieder ausgeglichen (68:68). In den letzten Minuten ging bei den Gästen dann aber gar nichts mehr. Ulm spielte sich in einen Rausch und zog davon.