Etabliert sich immer weiter bei den New Yorker Lions aus Braunschweig und fing in dieser Saison zwei Pässe für 18 Yards: Aaron Lawson, der das Footballspielen bei den Mecklenburg Bulls in Schwerin begann. Foto: Fabian Uebe up-down up-down Ex-Spieler der Mecklenburg Bulls Aaron Lawson aus Schwerin spielt mit New Yorker Lions in der GFL Von Tim-Julius Berchtold | 11.10.2022, 16:57 Uhr

Einst war er in Schwerin für die Mecklenburg Bulls aktiv, inzwischen spielt er in der GFL für die New Yorker Lions. Aaron Lawson hat einen steilen sportlichen Aufstieg hinter sich und sieht sich noch nicht am Höhepunkt.