Friedrich-Team Foto: Jeff Swinger/FR171461 AP/dpa up-down up-down Triumph in Park City 70. Weltcupsieg für Bobfahrer Friedrich Von dpa | 04.12.2022, 10:07 Uhr

Bob-Dominator Friedrich wackelt nach einem Trainingssturz kurzzeitig, setzt sich dann aber wieder in beiden Disziplinen durch. Nach dem Erfolg in Park City fehlt noch ein Sieg in der Sammlung.