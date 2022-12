Weltklasse-Spieler Foto: Gao Zhiyong/XinHua/dpa up-down up-down WTT-Serie 2023 wieder Weltklasse-Tischtennis-Turnier in Deutschland Von dpa | 02.12.2022, 12:42 Uhr

In Frankfurt am Main wird im nächsten Jahr zum ersten Mal ein Weltklasse-Tischtennis-Turnier der neuen WTT-Serie in Deutschland ausgetragen. Der Veranstalter World Table Tennis gab bekannt, dass vom 29. Oktober bis 5. November 2023 ein sogenanntes „Champions“-Turnier in der Frankfurter Ballsporthalle stattfinden wird.