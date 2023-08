Deutscher Rekordhalter 200-Meter-Sprinter Hartmann bei Leichtathletik-WM schon raus Von dpa | 23.08.2023, 13:01 Uhr Joshua Hartmann Foto: Sven Hoppe/dpa up-down up-down

Der neue deutsche 200-Meter-Rekordhalter Joshua Hartmann ist bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften schon im Vorlauf ausgeschieden. Der deutsche Meister kam in seinem Vorlauf in Budapest in enttäuschenden 20,51 Sekunden nicht über den vierten Rang hinaus.