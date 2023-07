20. Etappe Foto: dpa up-down up-down Tour de France 20. Tour-Etappe: Letzter Kraftakt in den Vogesen Von dpa | 21.07.2023, 17:12 Uhr

Vor der Ehrenrunde in Paris geht es für die Radprofis der 110. Tour de France noch einmal an die Reserven. Auf der Fahrt durch die Vogesen müssen sechs Anstiege bezwungen werden, die beiden anspruchsvollsten am Ende.