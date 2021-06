European Tour : Armitage bezwingt das Golf-„Monster“ - Schneider Siebter

Fast 6000 Zuschauer sind bei der Rückkehr der Fans auf der European Tour der Golfer in Winsen an der Luhe dabei. Die Veranstalter sind „megahappy“. Am Ende kullern beim Überraschungssieger die Tränen.

Winsen (Luhe) | Nach seinem ersten Sieg auf der European Tour übermannten den englischen Golfprofi Marcus Armitage vor den Toren Hamburgs die Emotionen. „Vor 20 Jahren ist meine Mutter gestorben. Ich bin sicher, sie wäre stolz“, sagte der 33-Jährige mit tränenerstickter Stimme beim TV-Sender Sky nach seiner beeindruckenden Aufholjagd auf dem schwierigen Golfplatz ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.