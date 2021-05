Tennis : Alexander Zverev triumphiert beim ATP-Turnier in Madrid

Alexander Zverev ist drei Wochen vor Beginn der French Open schon in richtig guter Form. Beim Masters-1000-Turnier in Madrid holt er seinen zweiten Titel in diesem Jahr.

Madrid | Alexander Zverev hat zum zweiten Mal das topbesetzte Tennis-Turnier in Madrid gewonnen und sich drei Wochen vor Beginn der French Open in die Mitfavoriten-Rolle für den Sandplatz-Klassiker in Paris gespielt. Die deutsche Nummer eins setzte sich im Finale gegen den Italiener Matteo Berrettini nach hartem Kampf mit 6:7 (8:10), 6:4, 6:3 durch und wied...

