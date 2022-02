Basketball : Alba Berlin will in eigener Halle Rekord-Pokalsieger werden

Mit dem elften Pokalsieg der Vereinsgeschichte will der deutsche Meister Alba Berlin am Wochenende Basketball-Geschichte schreiben.

Setzen sich die Berliner am Samstag und Sonntag in eigener Halle durch, lösen sie Bayer Leverkusen als Rekord-Pokalsieger ab. „Dann hätten wir alles erreicht, was wir erreichen wollen“, sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi schmunzelnd. „Im Ernst: Das ist natürlich aller Ehren wert und man hat nicht so oft die Gelegenheit, im eigenen Haus einen Titel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.