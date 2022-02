Top Four in Berlin : Alba Berlin und Crailsheim kämpfen um Basketball-Pokal

Der deutsche Meister Alba Berlin und die Merlins Crailsheim stehen im Finale um den deutschen Basketball-Pokal. Die Berliner können am Sonntag Geschichte schreiben.

Der deutsche Meister Alba Berlin ist nur noch einen Sieg vom Rekord-Pokalsieger-Titel entfernt. Die Berliner gewannen am Samstag beim Top Four der Basketball-Bundesliga im Halbfinale gegen die Niners Chemnitz mit 91:81 (41:39) und kämpfen damit am Sonntag (15.00 Uhr/Magenta Sport) um ihren elften nationalen Cup-Erfolg. Bislang hat Alba den BBL-Pokal wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.