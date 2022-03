Formel 1 : Ärger in Bahrain um halben Testtag mehr für Mick Schumacher

Mick Schumachers Extra-Schicht bei den abschließenden Formel-1-Testfahrten ist nach den großen Logistikproblemen seines Haas-Rennstalls einem Medienbericht zufolge zum Streitthema geworden.

Das Fachmagazin „Auto, Motor und Sport” berichtete, dass angeblich drei Rennställe gegen den zusätzlichen halben Tag für den 22 Jahre alten Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Sonntag in Bahrain gestimmt hätten. Einen Gegenvorschlag, jeweils zwei Stunden an die beiden Testtage am Freitag und Samstag dranzuhängen, lehnte Haas-Teamchef Günt...

