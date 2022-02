Champions League : Adeyemi kitzelt Bayern: „Bin Münchner Junge“

Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi fiebert dem Champions-League-Duell mit seinem Jugendclub FC Bayern entgegen und will mit RB Salzburg für eine Überraschung im Achtelfinale sorgen.

„Natürlich bedeutet mir das Spiel sehr viel. Ich bin ein Münchner Junge. Es ist eine Ehre, gegen Bayern zu spielen, aber keine Rivalität“, sagte der 20 Jahre alte Angreifer in der Pressekonferenz des österreichischen Serienmeisters zum Hinspiel. „Den Druck hat Bayern“, sagte Adeyemi mit Blick auf die Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der na...

