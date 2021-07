Olympia : Zweite Einzel-Medaille: Ovtcharov holt Tischtennis-Bronze

Die Vorbereitung auf das Bronze-Match verläuft alles andere als optimal. Dimitrij Ovtcharov kann sich nicht in der Olympia-Halle vorbereiten. Dann beweist Ovtcharov aber wieder eine Wahnsinns-Moral.

Shibuya City | Der deutsche Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronze-Medaille gewonnen. Der 32-Jährige entschied das Spiel um Platz drei gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan nach der Abwehr von drei Matchbällen noch in 4:3 Sätzen (13:11, 9:11, 6:11, 11:4, 4:11, 15:13, 11:7) für sich. „Es ist kaum in Worte zu fassen, wie glü...

