Tennis-Ass : Zverev zu Fall Peng Shuai: Hoffnung, dass ATP etwas macht

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hofft, dass die Herren-Profiorganisation ATP im Fall der chinesischen Spielerin Peng Shuai aktiv wird, sobald es mehr Informationen gibt.

Berlin | Ob er eine Aussetzung von Turnieren in China befürwortet, wie dies die Damen-Organisation WTA angekündigt hat, ließ der Weltranglisten-Dritte im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF offen. Die ATP hat sich bisher nicht in diese Richtung geäußert. „Ich bin kein Politiker, ich weiß nicht genau, was vorgeht, aber das wissen wir alle nicht“, sagte Zverev. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.