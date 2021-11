Tennis-Weltrangliste : Zverev wieder Nummer drei - Kerber aus Top Ten raus

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich in der neuen Weltrangliste um einen Platz auf Rang drei verbessert.

Berlin | Der 24 Jahre alte Hamburger überholte in dem Ranking den Griechen Stefanos Tsitsipas und egalisierte seine bisherige Karriere-Bestmarke. Zuletzt stand Zverev im April 2019 unter den Top drei, erstmals gelang ihm dies im November 2017. Angeführt wird die Herren-Weltrangliste vom Serben Novak Djokovic, der am Sonntag das Masters-Turnier in Paris gewo...

