US Open : Zverev wartet weiter: Grand-Slam-Titel nur Frage der Zeit

Alexander Zverev macht es Novak Djokovic schwer, gegen die Nummer eins reicht es bei den US Open aber nicht. Der erste Titel bei einem Major ist nun wieder Monate entfernt. Doch das beunruhigt Zverev nicht.

New York | Für einen Moment musste Alexander Zverev bei aller Enttäuschung sogar lachen nach dem neuerlich geplatzten Traum von einem Grand-Slam-Titel. Mit was man es vergleichen könne, ein Halbfinale der US Open zu spielen und dann zu verlieren, wurde der Olympiasieger nach der Fünf-Satz-Niederlage gegen Novak Djokovic in New York gefragt. Deutschlands beste...

