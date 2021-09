US Open : Zverev komplettiert deutsches Trio im US-Open-Achtelfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das Achtelfinale der US Open erreicht. Sein nächster Gegner ist nun Jannik Sinner aus Italien.

New York | Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das Achtelfinale der US Open erreicht und das beste deutsche Abschneiden bei einem Grand Slam seit 24 Jahren perfekt gemacht. Der Hamburger gewann am Samstag (Ortszeit) sein Drittrunden-Match nach verletzungsbedingter Aufgabe des amerikanischen Gegners Jack Sock beim Stand von 3:6, 6:2, 6:3, 2:1. Im Kampf u...

