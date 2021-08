Tennis-Olympiasieger : Zverev: „So viel größer als alles andere im Sport“

Alexander Zverev hat geschafft, was Boris Becker oder Michael Stich nicht geschafft haben. Der Hamburger Tennisprofi gewinnt Olympia-Gold im Einzel.

Koto City | Fragen an den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev, der bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold gewann. Ist dieser Erfolg mit irgendetwas vergleichbar? Alexander Zverev: Ich kann es mit nichts vergleichen. Das ist so viel größer als alles andere im Sport. Ich habe die ATP-Finals gewonnen. Aber die Goldmedaille und diese Olympischen Spiele, d...

