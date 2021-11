Bund Deutscher Radfahrer : Zühlke wird neuer Bahnrad-Bundestrainer für den Vierer

Tim Zühlke wird neuer Bahnrad-Bundestrainer im Ausdauerbereich bei den Männern.

Frankfurt am Main | Der 42-Jährige tritt zum 1. Januar 2022 die Nachfolge von Sven Meyer an, der seit Mai 2011 das Amt inne hatte, teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mit. Zühlke war zuletzt erfolgreich als Junioren-Nationaltrainer beim BDR tätig. Dabei hatte der den Bahnrad-Vierer zu den WM-Titeln 2019 und 2021 geführt. Nun will er auch bei den Männern an die e...

