Sommerspiele in Tokio : Yulimar Rojas Dreisprung-Olympiasiegerin mit Weltrekord

Mit einem Weltrekord hat Yulimar Rojas aus Venezuela ihren ersten Olympiasieg im Dreisprung gekrönt.

Shinjuku City | Die zweimalige Weltmeisterin flog in Tokio im letzten Versuch auf 15,67 Meter. Damit übertrumpfte sie die Bestmarke von Inessa Krawez: Die Ukrainerin war bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1995 in Göteborg 15,50 Meter gesprungen. Silber ging mit Landesrekord an die Portugiesin Patricia Mamona (15,01), Bronze an die Spanierin Ana Peleteir...

