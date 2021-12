Fis-Cup : Wo ist eigentlich Skispringer Richard Freitag?

WM-Titel, Weltcupsiege und eine Olympia-Medaille: Richard Freitag war vor ein paar Jahren Deutschlands große Skisprung-Hoffnung. Danach folgte ein steiler Abstieg.

Klingenthal | Vor Olympia 2018 war er Deutschlands bester Skispringer, vier Jahre später ist er völlig abgetaucht. So kam die Frage, die ein Zuschauer am vergangenen Weltcup-Wochenende an die „Sportschau“ der ARD richtete, nicht überraschend: „Wo ist eigentlich Richard Freitag?“ Moderator Tom Bartels erklärte vor Millionen Zuschauern, der 30-Jährige sei „leider ...

