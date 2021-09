US Open : Wie zuletzt Becker und Stich: Zverev führt Tennis-Trio an

Mit dem 14. Sieg in Serie erreicht Alexander Zverev das Achtelfinale bei den US Open. Gegen US-Profi Jack Sock hat der Olympiasieger zu Beginn zunächst reichlich Mühe. Die deutschen Herren sind so gut wie seit der Ära von Boris Becker und Michael Stich nicht mehr vertreten.

New York | Alexander Zverev wähnte sich fast schon im unfreiwilligen Urlaub in Südfrankreich. Nach einer Gala von Gegner Jack Sock im ersten Satz verhinderte der Olympiasieger aber doch noch nervenstark das jähe Aus bei den US Open und machte das beste deutsche Abschneiden bei einem Grand Slam seit 24 Jahren perfekt. Der Hamburger gewann sein Drittrunden-Matc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.