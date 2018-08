Sport live im TV am 11. August 2018 : TV-Planer: Testspiel - Werder Bremen gegen FC Villareal live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 11. August 2018.

von Christopher Bredow

11. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 11. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Leichtathletik-EM live im TV und Live-Stream: 6. Tag live

Das ZDF überträgt am Samstag ab 9 Uhr die European Championships live im Free-TV. Dann sind auch verschiedene Disziplinen bei der Leichtathletik-WM live im TV und Live-Stream zu sehen. Zudem werden unter anderem Wettkämpfe im Radsport, Schwimmen und Triathlon live gezeigt. Eurosport steigt um 16.30 Uhr in die Live-Übertragung ein. Kostenlose Streams gibt es in der ZDF-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport.

Auf den dritten Programmen der ARD sind am Samstag zwei Spiele aus der 3. Liga live im TV und Livestream zu sehen. Ab 14 Uhr zeigt der NDR die Begegnung der SpVgg Unterhaching gegen Hansa Rostock live und im MDR und SWR ist das Spiel des Halleschen FC gegen 1. FC Kaiserslautern live zu sehen.

Werder Bremen - FC Villareal live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Sport1 zeigt derweil gleich drei Testspiele live im Fernsehen. Ab 14.25 Uhr ist das Freundschaftsspiel von Werder Bremen gegen FC Villareal live im TV und Livestream zu sehen, ab 19.55 Uhr zeigt der Sportsender die Partie des VfL Wolfsburg gegen SSC Neapel live und ab 21.25 Uhr wird die Begegnung des FC Valencia gegen Bayer 04 Leverkusen live übertragen. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es die Testspiele live im Stream zu sehen.

Der Sportnachrichtensender Sky Sport News HD überträgt zudem ab 15.55 Uhr das Testspiel des FC Schalke 04 gegen AC Florenz live im TV und Live-Stream auf der SSNHD-Internetseite. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 11. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

ZDF, ab 9 Uhr: "European Championships live: Leichtathletik-EM, Radsport, Schwimmen, Golf, Kunstturnen, Wasserspringen und Triathlon live"

Eurosport, 9 und 12.30 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - Moto3-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

Eurosport, 9.45 und 13.15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - MotoGP-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

Eurosport, 10.45 und 15 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Österreich - Moto2-Klasse live (Freies Training und Qualifying)"

Sport1, 13.30 Uhr: "Motorsport live: Porsche Carrera Cup live - 1. Rennen am Nürburgring"

NDR, 14 Uhr: "3. Liga live: SpVgg Unterhaching gegen Hansa Rostock live"

MDR/SWR, 14 Uhr: "3. Liga live: Hallescher FC gegen 1. FC Kaiserslautern live"

Sat.1, 14 Uhr: "DTM live: Rennen am Brands Hatch live"

Sport1, 14.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Werder Bremen gegen FC Villareal live"

Sky Sport News HD, 15.55 Uhr: "Fußball-Testspiel live: FC Schalke 04 gegen AC Florenz live"

Eurosport, 16.30 und 20 Uhr: "European Championships live: Wasserspringen und Leichtathletik-EM live"

Sport1, 17.55 Uhr: "Fußball-Legendenspiel live: Borussia Dortmund gegen FC Liverpool live"

Sport1, 19.45 Uhr: "Fußball-Testspiel live: VfL Wolfsburg gegen SSC Neapel live"

Sport1, 21.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: FC Valencia gegen Bayer 04 Leverkusen live"

21.25 Uhr: "Fußball-Testspiel live: FC Valencia gegen Bayer 04 Leverkusen live" ZDF, 22.15 Uhr: "Das aktuelle Sportstudio live (Gast: Christina Schwanitz)"