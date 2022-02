Schweriner Wanderfreunde : Wandern auf den Spuren von Hühnergott, Judasohr und Samtfußrübling

Die Schweriner Wanderfreunde sind eine Erfolgsgeschichte. 2008 fing der Verein mit 21 Mitgliedern an und hat sich mit mittlerweile 70 aktiven Mitgliedern mehr als verdreifacht. Doch was macht das Wandern so attraktiv?

Wismar/Schwerin | Während viele Menschen an Sonnabenden ausschlafen, erkunden die Schweriner Wanderfreunde um 9 Uhr morgens die Wanderwege von Mecklenburg-Vorpommern und Nachbarschaft. Der Verein befindet sich in einem anhaltenden Wachstum und hat treue Mitglieder. Wandern, wird manchmal gesagt, das ist doch nur langweiliges Spazierengehen? Von wegen. Anstrengung un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.