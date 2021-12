Grand-Slam-Turnier : Weltranglistenvierte Pliskova sagt für Australian Open ab

Tennisspielerin Karolina Pliskova wird nicht bei den Australian Open dabei sein.

Melbourne | Die Weltranglistenvierte aus Tschechien sagte ihren Start wegen einer Verletzung an der rechten Hand ab, die sie sich im Training zugezogen hatte, teilten die Organisatoren mit. Sie werde weder bei den Turnieren in Adelaide und Sydney noch den Australian Open teilnehmen können, sagte die 29-Jährige. „Ich bin traurig, dass ich meine Saison nicht in Aus...

