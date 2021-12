Kurzbahn-WM in Abu Dhabi : Wellbrock im Vorweihnachtsstress: Drei Langdistanzen

Florian Wellbrock und die Kurzbahn - das passt lange nicht zusammen. In dieser Saison ist das anders, das will der Freiwasser-Olympiasieger auch in Abu Dhabi bei der WM unter Beweis stellen.

Abu Dhabi | Florian Wellbrock ist auf den Geschmack gekommen. Wenn der Olympia-Dritte über 1500 Meter Freistil bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi zum Wenden-Karussell ins Wasser springt, hat er den Titel im Visier. Und das im bislang so ungeliebten 25-Meter-Becken. Seine Weltcup-Auftritte sowie der Europameister-Titel im Herbst haben ein Umdenken bewirkt. „Viell...

