NBA : Warriors gewinnen Topspiel Nets: Curry erneut überragend

Eine erneut dominierende Vorstellung von Stephen Curry hat den Golden State Warriors zu einem Sieg im NBA-Topspiel gegen die Brooklyn Nets verholfen.

Brooklyn | Der Basketball-Star kam beim 117:99 auf 37 Punkte und verwandelte neun Dreier. „Er ist eine Meister in dem, was er tut“, sagte Nets-Star Kevin Durant voller Anerkennung über die Leistung seines Gegenspielers. „Er spielt auf einem All Star-, MVP-, Hall-of-Fame-Level, das muss man respektieren.“ Durant kam bei der fünften Saisonniederlage der Nets auf 1...

