Leichtathletik : WM- und Olympia-Leichtathlet Quiñónez in Ecuador ermordet

Der ecuadorianische Leichtathlet Álex Quiñónez ist in der Hafenstadt Guyaquil in Ecuador ermordet worden.

Guayaquil | Dies bestätigte unter anderen das Sportministerium des südamerikanischen Landes in einer Mitteilung. Quiñónez war verschiedenen Medienberichten zufolge in dem Viertel Colinas de La Florida in Guayaquil am Freitagabend zusammen mit einem anderen Ecuadorianer erschossen worden. Die Polizei kündigte auf Twitter an, Einheiten aktiviert zu haben, um ...

