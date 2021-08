Fußball-Weltmeisterschaft 2022 : WM-Gastgeber Katar über Amnesty-Vorwürfe: Stimmen nicht zu

WM-Gastgeber Katar hat Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International erneut bestritten und auf Reformen sowie Fortschritte bei den Arbeitsbedingungen verwiesen.

Doha | „Wir unterstützen die von Amnesty gegen Katar eingenommene Position nicht und stimmen ihr auch nicht zu“, sagte der katarische Botschafter in Deutschland, Abdullah bin Mohammed Al Thani, in einer Mitteilung. „Die positiven Auswirkungen der Arbeitsreformen in Katar sind für alle sichtbar.“ Amnesty International hatte in einem am Donnerstag veröffent...

