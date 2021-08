Sommerspiele in Tokio : Vorkampf-Aus: Vorzeitiger Olympia-Abschied für Hausding

Die Olympia-Karriere von Patrick Hausding ist früher zu Ende gegangen als erwartet.

Koto City | Der Wassersprung-Rekordeuropameister schied in Tokio im Vorkampf vom Drei-Meter-Brett überraschend als 21. aus. Mit 364,05 Punkte fehlten ihm 19 Zähler für das Halbfinale am Dienstag. In Rio de Janeiro hatte Hausding in dieser Disziplin noch die Bronzemedaille gewonnen. Sicher weiter kam der Dresdner Martin Wolfram mit 444,50 Punkten auf Platz acht. V...

