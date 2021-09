Straßenrad-WM : „Vorbild“ Martin will Karrierekrönung im Rad-Mixed

Regenbogentrikots, Medaillen, Helferdienste: Tony Martin hat eine große Karriere hinter sich. Das letzte Kapitel will er am Mittwoch in Brügge schreiben - der krönende Abschluss ist durchaus realistisch.

Löwen | Geplagt von Stürzen und dem ewigen Stress als Radprofi hat sich Tony Martin diesen Tag so lange herbeigesehnt. Der 36-Jährige aus Cottbus setzt seiner glorreichen und erfolgreichen Karriere ein Ende - und zwar genau so, wie er sich das vorgestellt hat: Martin hört in der schönen und radsportverrückten Stadt Brügge auf. Er fährt zum Abschluss ein be...

