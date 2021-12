Schach : Vierter Sieg in Dubai: Weltmeister Carlsen verteidigt Titel

Magnus Carlsen ist und bleibt der König der Schachspieler.

Dubai | In einem am Ende recht einseitigen WM-Duell mit seinem russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi erkämpfte sich der 31 Jahre alte Norweger den vierten Sieg - damit ist der Zweikampf bereits nach der elften von 14 angesetzten Partien entschieden. Carlsen verteidigte seinen Weltmeister-Titel in Dubai nun schon zum vierten Mal nach 2014, 2016 und...

