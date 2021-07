Olympia : Vielseitigkeits-Team nach Dressur auf Platz zwei

Nach der Dressur liegt das deutsche Vielseitigkeits-Team bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Platz zwei.

Shinjuku City | Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb erhielt für seinen Ritt mit Chipmunk umgerechnet 21,10 Strafpunkte und führt die Einzelwertung als Erster an. In der Mannschaftswertung führt Großbritannien vor Deutschland, Neuseeland und Japan. Nach dem ersten Tag hatte das deutsche Team noch auf Platz fünf gelegen. Am Freitag waren Julia Krajews...

