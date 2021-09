Formel 1 : Verstappen ohne schnelle Runde in der Qualifikation

Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen ist ohne gezeitete Runde bereits im ersten Abschnitt der Qualifikation zum Großen Preis von Russland ausgeschieden.

Adler | Der 23-Jährige testete in seinem Red Bull am Samstag lediglich kurz die Verhältnisse auf der regennassen Fahrbahn. Wegen eines Motorenwechsels stand bereits seit Freitag fest, dass der Niederländer am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) vom Ende des Feldes in den Grand Prix starten muss. Verstappen setzt am Schwarzen Meer bereits die vierte Antriebseinheit in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.