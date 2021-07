Olympia : „Verrückt“: 17-Jährige aus Alaska feiert Schwimm-Gold

Bei den olympischen Finals am Dienstag zeigen junge Schwimmerinnen und Schwimmer, was in ihnen steckt - eine Athletin ganz besonders.

Koto City | Die erst 17 Jahre alte Lydia Jacoby aus Alaska konnte ihren Gold-Triumph über 100 Meter Brust kaum fassen. Beim Blick auf die Anzeigetafel im Tokyo Aquatics Centre riss sie ungläubig ihre Augen und den Mund weit auf, die geschlagene Weltrekordhalterin Lilly King gratulierte ihrer Landsfrau mit einer Umarmung. „Es war verrückt“, sagte Jacoby - die e...

