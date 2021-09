US Open : Unwetter in New York - Kerber-Spiel bei US Open verschoben

Wegen Blitzen, Wind und Starkregen musste das Tennisspiels von Angelique Kerber bei den US Open verschoben werden.

New York | Ausläufer des Hurrikans „Ida“ haben New York ein heftiges Unwetter mit Tornadowarnung gebracht und zu einer Verschiebung des Tennisspiels von Angelique Kerber bei den US Open geführt. Starkregen, schwere Böen und Blitze bescherten der Millionenmetropole sowie dem US-Open-Gelände überflutete Straßen. In das Louis-Armstrong-Stadion, in dem Kerber am ...

