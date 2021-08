SPD-Politiker : Ullrich regt lebenslange Pension für Olympiasieger an

Der frühere Biathlon-Bundestrainer Frank Ullrich hat angeregt, dass deutsche Olympiasieger wie in anderen Ländern eine lebenslange Pension bekommen sollen.

Erfurt | „Dafür beispielsweise würde ich mich starkmachen“, sagt Ullrich der „Welt am Sonntag“. Der mittlerweile 63 Jahre alte Olympiasieger von 1980 und neunmalige Biathlon-Weltmeister tritt als SPD-Bundestagskandidat an. „Der deutsche Spitzensport besitzt nicht die verdiente Wertschätzung und liegt deshalb auch nahezu am Boden. Leistungen werden nicht adäqua...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.