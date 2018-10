"Kein Sinn mehr" : US-Skistar Lindsey Vonn kündigt Karriereende an

Lange wird Lindsey Vonn nicht mehr bei Weltcup-Rennen auf Skiern stehen.

von dpa

12. Oktober 2018, 07:54 Uhr

New York | Skistar Lindsey Vonn hat ihren Rücktritt nach dem Ende der kommenden Saison angekündigt. Die 33-Jährige sagte dem US-Sender NBC am Donnerstag (Ortszeit) in New York, sie werde auch aufhören, falls sie den Rekord der schwedischen Ski-Legende Ingemar Stenmark für die meisten Siege im Weltcup nicht brechen sollte. Vonn hat bisher 82 Weltcuprennen gewonnen, vier weniger als Stenmark. (Weiterlesen: Ski-Star Vonn feiert mit deutschem Eishockey-Team)

"Hatte unglaublich erfolgreiche Karriere"

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar hatte Vonn noch betont, sie wolle so lange fahren, bis sie den Rekord gebrochen habe. Nun erklärte sie: "Wenn ich ihn erreiche, würde ein Traum wahr werden. Wenn nicht, hatte ich trotzdem eine unglaublich erfolgreiche Karriere." Vonn fügte hinzu: "Physisch bin ich am Punkt, an dem es keinen Sinn mehr macht", sagte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010.