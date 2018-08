Sport live im TV am 31. August 2018 : TV-Planer: US Open live - 5. Tag

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Freitag, 31. August 2018.

von Christopher Bredow

31. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Freitag, 31. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

US Open live im TV und Live-Stream: 5. Tag live

Auf Sky Sport News HD kann am Freitag ab 9 Uhr der Deadline Day live im Free-TV und Stream mitverfolgt werden. Bis 18 Uhr haben die Bundesligisten noch die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Der Sportnachrichtensender berichtet über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Transfermarkt.

Auf Eurosport kann ab 14.30 Uhr Radsport mit der Vuelta a Espana live im TV und Livestream mitverfolgt werden. Für die Radsportler geht es auf der siebten Etappe auf die 182 Kilometer lange Strecke von Puerto-Lumbreras nach Pozo Alcón. Zudem zeigt Eurosport ab 17.30 Uhr wieder die US Open live im TV und Live-Stream. Am Freitag beginnt die 3. Runde bei dem namhaften Tennis-Turnier. In der Runde der letzten 32 spielt unter anderem Serena Williams gegen Venus Williams und Rafael Nadal gegen Karen Chatschanow. Einen kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport.

Für die Eisbären Berlin beginnt am Freitag die Champions Hockey League. Im ersten Gruppenspiel spielen die Eisbären gegen EV Zug. Ab 19.25 Uhr zeigt Sport1 Eishockey mit Eisbären Berlin gegen EV Zug live im TV und Livestream auf sport1.de. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Freitag, 31. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Sky Sport News HD, ab 9 Uhr: "Fußball live: Deadline Day live - Der letzte Transfertag"

ab 9 Uhr: "Fußball live: Deadline Day live - Der letzte Transfertag" Eurosport, 14.30 Uhr: "Radsport live: Vuelta a Espana live - 7. Etappe"

14.30 Uhr: "Radsport live: Vuelta a Espana live - 7. Etappe" n-tv, 14.55 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Italien - 2. freies Training live"

14.55 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Italien - 2. freies Training live" Eurosport, ab 17.30 Uhr: "Tennis live: US Open live - 3. Runde (5. Tag)"

ab 17.30 Uhr: "Tennis live: US Open live - 3. Runde (5. Tag)" Sport1, 19.25 Uhr: "Eishockey live: Champions Hockey League mit Eisbären Berlin gegen EV Zug live (Gruppenspiel)"