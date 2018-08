Sport live im TV am 30. August 2018 : TV-Planer: US Open live - 4. Tag

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 30. August 2018.

30. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 30. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

US Open live im TV und Live-Stream: 4. Tag live

Auf Eurosport ist am Donnerstag Radsport mit der Vuelta a Espana live im TV und Livestream zu sehen. Ab 15 Uhr zeigt der Sportsender die 153 Kilometer lange sechste Etappe, die von Huércal-Overa nach San Javier Mar Menor führt. Zudem laufen ab 18 Uhr die US Open live im TV und Live-Stream auf Eurosport. Am Donnerstag geht es mit der zweiten Runde weiter. Unter anderem spielt dann Angelique Kerber gegen Johanna Larsson und Alexander Zverev trifft auf Nicolas Mahut. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es die US Open live im Stream zu sehen.

So sehen Sie die Champions-League-Auslosung live im TV und Livestream.



Am Donnerstag findet außerdem die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase statt. Aus deutscher Sicht sind der FC Bayern München, FC Schalke 04, 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund mit im Lostopf. Sky Sport News HD (ab 17.30 Uhr) und Eurosport (ab 18 Uhr) zeigen die Champions-League-Auslosung live im TV und Livestream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 30. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

