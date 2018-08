Sport live im TV am 27. August 2018 : TV-Planer: US Open live - 1. Tag

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Montag, 27. August 2018.

von Christopher Bredow

27. August 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Montag, 27. August 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

US Open live im TV und Live-Stream: 1. Tag live

Eurosport überträgt am Montag Radsport mit der Vuelta a Espana live im TV und Livestream. Für die Radsportler geht es ab 15 Uhr auf die dritte Etappe, die über die 182,5 Kilometer lange Strecke von Mijas nach Alhaurin de la Torre führt. Zudem zeigt Eurosport die US Open live im TV und Live-Stream. Ab 18 Uhr ist bis in die Nacht hinein der erste Turniertag mit der ersten Runde live zu sehen. Auf der Internetseite von Eurosport kann ein kostenloser Stream abgerufen werden.

Auf RTL Nitro läuft am Montagabend derweil der Fußball-Talk "100% Bundesliga live im Free-TV. Los geht es um 22.15 Uhr mit den Moderatoren Laura Wontorra und Thomas Wagner. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Montag, 27. August 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 15 Uhr: "Radsport live: Vuelta a Espana live - 3. Etappe (Mijas - Alhaurin de la Torre)"



15 Uhr: "Radsport live: Vuelta a Espana live - 3. Etappe (Mijas - Alhaurin de la Torre)" Eurosport, 18, 22.15 und 1 Uhr: "Tennis live: US Open live - 1. Runde (1. Tag)"

18, 22.15 und 1 Uhr: "Tennis live: US Open live - 1. Runde (1. Tag)" RTL Nitro, 22.15 Uhr: "Fußball-Talk: 100% Bundesliga live"