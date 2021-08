Tennis-Grand-Slam-Turnier : US Open: Kerber schafft es trotz Satzverlust in zweite Runde

Ein deutsches Tennis-Trio legt bei den US Open vor und zieht in die zweite Runde ein. Anschließend bezwingt die frühere Weltranglisten-Erste Angelique Kerber knapp ihre Gegnerin aus der Ukraine.

New York | Die als Mitfavoritin auf den Titel gehandelte frühere Turniersiegerin Angelique Kerber hat bei den US Open ein Erstrunden-Aus gerade noch abgewendet. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel rang am Montag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York Dajana Jastremska aus der Ukraine nach verlorenem ersten Satz noch in 2:25 Stunden mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)...

