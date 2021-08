Olympia : US-Lagen-Staffel um Dressel gewinnt Gold

Die amerikanische Lagen-Staffel um Star-Schwimmer Caeleb Dressel ist in Weltrekordzeit zum Olympiasieg über 4 x 100 Meter geschwommen.

Koto City | Das Quartett um Dressel, Ryan Murphy, Michael Andrew und Zach Apple schlug in Tokio nach 3:26,78 Minuten an. Das war klar schneller als das US-Quartett um Michael Phelps im Sommer 2009, das damals 3:27,28 Minuten schwamm. Es war der sechste Weltrekord der Becken-Wettbewerbe in Tokio. Dressel jubelte über sein fünftes Gold dieser Sommerspiele. Die U...

