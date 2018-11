Sport live im TV am 19. November 2018 : TV-Planer: U21-Länderspiel live - Italien gegen Deutschland

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Montag, 19. November 2018.

von Christopher Bredow

19. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Montag, 19. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

U21 live im TV und Live-Stream: Italien - Deutschland live

Auf Eurosport läuft am Montag die Curling-EM live im TV und Livestream. Ab 11 Uhr kann die Vorrunde der Damen live mitverfolgt werden. Zudem überträgt der Sportsender das Fußball-Länderspiel der deutschen U21 gegen Italien live im Free-TV. Ab 18.15 Uhr gibt es das U21-Spiel von Italien gegen Deutschland live im TV und Livestream zu sehen. Den kostenlosen Stream gibt es auf der Internetseite von Eurosport.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Montag ihr letztes Länderspiel des Jahres. In der letzten Partie in der neu geschaffenen Nations League gegen die Niederlande geht es für das DFB-Team um nichts mehr - der Abstieg aus Liga A ist bereits besiegelt. Ab 20.15 Uhr überträgt die ARD die Nations League mit Deutschland gegen Niederlande live im TV und Live-Stream in der ARD-Mediathek. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Montag, 19. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 11 Uhr: "Curling-EM live: Vorrunde der Damen"

11 Uhr: "Curling-EM live: Vorrunde der Damen" Eurosport, 18.15 Uhr: "Fußball-U21-Länderspiel live: Italien gegen Deutschland live"

18.15 Uhr: "Fußball-U21-Länderspiel live: Italien gegen Deutschland live" ARD, 20.15 Uhr: "Nations League live: Deutschland gegen Niederlande live"