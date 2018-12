Nach Herzinfarkt : Trainer von Olympiasiegern Savchenko/Massot überraschend verstorben

Schicksalsschlag für die Eiskunst-Olympiassieger Aljona Savchenko und Bruno Massot. Ihr Coach ist verstorben.

von Alexander Barklage

04. Dezember 2018, 12:55 Uhr

Hamburg | Unerwarteter Schicksalschlag für die beiden Eiskunst-Olympiasieger Aljona Savchenko und Bruno Massot. Überraschend ist ihr langjähriger Co-Trainer Jean-Francois Ballester an einem Herzinfarkt gestorben. Der 53-Jährige kehrte von einem Wettbewerb in Tallinn (Estland) zurück in seine Schweizer Wahlheimat. Dort verstarb der Franzose. Das bestätigte sein Klub CP La Chaux-de-Fonds auf Facebook.

Neben ihrem Hauptcoach Alexander König arbeiteten Savchenko und Massot seit 2014 mit Ballester zusammen. Im vergangenen Februar gewannen Savchenko/Massot die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Den Franzosen Massot coachte Ballester bereits seit seiner Jugend.