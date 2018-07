Sport live im TV am 19. Juli 2018 : TV-Planer: Tour de France live - 12. Etappe

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 19. Juli 2018.

von Christopher Bredow

19. Juli 2018, 06:00 Uhr

Was läuft heute am Donnerstag, 19. Juli 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Tour de France live im TV und Live-Stream: 12. Etappe live

Auf Eurosport (ab 12.05 Uhr) und in der ARD (ab 15.10 Uhr) ist am Donnerstag die Tour de France live im TV und Livestream zu sehen. Die zwölfte Etappe, die die Radfahrer über die 175,5 Kilometer lange Strecke von Bourg-Saint-Maurice Les Arcs nach Alpe d'Huez führt, steht auf dem Programm. Auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek kann die Tour de France live im Stream gesehen werden.

Auf Sport1 läuft am Donnerstag das Fußball-Testspiel vom VfL Wolfsburg gegen Norwich City live im TV und Live-Stream. Ab 17.55 Uhr kann das Vorbereitungsspiel der Wolfsburg live auf Sport1 und im Sport1-Livestream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 19. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

