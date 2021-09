Straßenrad-WM : Tony Martins „Traum“ nach seinem schwerem Sturz

Tony Martin war im vergangenen Jahrzehnt ein Garant für deutsche Erfolge bei der Rad-WM. Im dpa-Interview erzählt er von seinen ambitionierten Zielen, seiner Zukunftsplanung und den Folgen des Tour-Sturzes.

Löwen | Gut zwei Monate nach seinem schweren Sturz bei der Tour de France greift Tony Martin wieder an. Der Rad-Routinier ist beim WM-Einzelzeitfahren zum Auftakt der Titelkämpfe in Flandern am Sonntag (ab 15.15 Uhr/Eurosport) einer der Mitfavoriten. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur spricht er über seine Verletzungen, seine Zukunft und seine WM-Am...

