Schießen : Thomas Abel neuer Sportdirektor beim Deutschen Schützenbund

Thomas Abel wird neuer Sportdirektor des Deutschen Schützenbundes (DSB).

Wiesbaden | Der aktuelle Chef-Bundestrainer tritt die Nachfolge von Heiner Gabelmann zum 1. Mai 2022 an. Das teilte der DSB mit. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, danke dem DSB für das in mich gesetzte Vertrauen und weiß, dass ich in große Fußstapfen trete“, sagte Abel, der seit 2018 eng an Gabelmanns Seite war. Der langjährige Sportdirektor Gabelmann geht...

