Olympische Spiele : Thole/Wickler verlieren Auftakt im Beachvolleyball

Die Vizeweltmeister Julius Thole/Clemens Wickler sind wie die deutschen Damen-Duos im Beachvolleyball mit einer Niederlage in die Olympischen Spiele gestartet.

Shinagawa City | Gegen die starken Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo gab es am Sonntagabend in Tokio ein knappes 1:2 (21:19, 19:21, 13:15). „Es ist egal, wie man verliert, da ist man immer enttäuscht. Wir wollten dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen“, sagte Wickler. „Trotzdem haben wir uns in unsere Olympia-Premiere nicht schlecht reingearbeitet, ich glaube es ...

