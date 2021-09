Grand-Slam-Turnier : Tennis-Star Osaka bei US Open kampflos weiter

Titelverteidigerin Naomi Osaka ist kampflos in die dritte Runde der US Open eingezogen.

New York | Die 23 Jahre alte japanische Tennisspielerin musste in New York nicht wie angesetzt zu ihrem Zweitrunden-Match antreten, weil ihre serbische Gegnerin Olga Danilovic aus medizinischen Gründen zurückzog. Das teilten die Veranstalter mit. Die Weltranglisten-Dritte Osaka zählt beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zu den Favoritinnen bei den D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.